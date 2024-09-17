Пубертат 25 тысяч лет назад: неожиданные факты о взрослении древних людей

Подростки Ледникового периода не отличались от современных сверстников

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Victoria University сделали удивительное открытие: подростки Ледникового периода, жившие 25 тысяч лет назад, проходили через стадии полового созревания, аналогичные современным подросткам. Это исследование ставит под сомнение мнение о том, что дети сегодня вступают в пубертатный возраст раньше, чем в прошлом, как утверждают исследователи, сообщает Journal of Human Evolution.

Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, PDM

В рамках исследования группа ученых проанализировала кости 13 древних людей в возрасте от 10 до 20 лет. Результаты показали, что большинство из них начинали пубертатный период в возрасте около 13,5 лет и становились взрослыми к 17-22 годам. Это свидетельствует о том, что подростки Ледникового периода начинали половое созревание примерно в том же возрасте, что и современные подростки из развитых стран.

Палеоантрополог Эйприл Ноулл комментирует: "Существует мнение, что современные подростки вступают в половое созревание раньше из-за гормонов в пище или химикатов в окружающей среде. Однако наши исследования показывают, что подростки Ледникового периода проходили через это примерно в том же возрасте, что и современные дети. Это подтверждает, что наш пубертатный процесс следует древнему "плану", существующему уже тысячи лет".

Исследование основывалось на анализе костных маркеров, указывающих на половое созревание, с использованием методов, разработанных доктором Мэри Льюис из Университета Рединга для определения возраста и пола древних людей по их скелетам.

Один из изученных скелетов принадлежал "Ромито 2" — 16-летнему юноше, жившему на территории современной Южной Италии около 11 тысяч лет назад. Хотя он страдал от карликовости, его голос уже был глубоким, как у взрослого мужчины, и он мог быть способен к продолжению рода, несмотря на внешний вид с тонкой растительностью на лице.

"Анализ определенных частей скелета позволил нам сделать выводы о начале менструации у девочек и изменении голоса у мальчиков", — отмечает профессор Ноулл.

Эти открытия также проливают свет на жизнь древних людей. По словам профессора Ноулл, подростки, жившие 25-40 тысяч лет назад, активно участвовали в жизни своих сообществ: охотились, рыбачили и собирали пищу, способствуя выживанию своих племен.

"Иногда трудно установить связь с таким далеким прошлым, но мы все прошли через период полового созревания, хотя и по-разному. Наше исследование помогает нам лучше понять этих древних подростков, чем простое изучение каменных орудий", — добавляет она.