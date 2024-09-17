Новая система ИИ в медицине: меньше смертей, больше безопасности

Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Торонто недавно провели исследование, которое продемонстрировало, что искусственный интеллект может значительно улучшить клиническую практику и снизить риск неожиданных смертей среди пациентов. Разработанная система эффективно выявляет ухудшение состояния здоровья у людей в возрасте от 55 до 80 лет.

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В исследовании участвовало более 13 тысяч пациентов, и результаты оказались многообещающими: в группе, где использовалась новая система, наблюдалось меньше смертей, не связанных с паллиативной помощью, по сравнению с контрольной группой.

Это подчеркивает потенциал системы в здравоохранении. Она работает, уведомляя медперсонал в реальном времени о пациентах с повышенным риском ухудшения состояния и ежедневно отправляя электронные письма с актуальной информацией о здоровье.

Специальная программа ухода была разработана для обеспечения внимательного и качественного лечения таких пациентов, что способствует их безопасности и улучшению общего состояния.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

