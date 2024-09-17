Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Губернатор Беглов: необходимо запустить прямой рейс из Санкт-Петербурга на Бали
Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве
Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян

Новая система ИИ в медицине: меньше смертей, больше безопасности

Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
1:07
Наука

Ученые из Торонто недавно провели исследование, которое продемонстрировало, что искусственный интеллект может значительно улучшить клиническую практику и снизить риск неожиданных смертей среди пациентов. Разработанная система эффективно выявляет ухудшение состояния здоровья у людей в возрасте от 55 до 80 лет.

Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

В исследовании участвовало более 13 тысяч пациентов, и результаты оказались многообещающими: в группе, где использовалась новая система, наблюдалось меньше смертей, не связанных с паллиативной помощью, по сравнению с контрольной группой.

Это подчеркивает потенциал системы в здравоохранении. Она работает, уведомляя медперсонал в реальном времени о пациентах с повышенным риском ухудшения состояния и ежедневно отправляя электронные письма с актуальной информацией о здоровье.

Специальная программа ухода была разработана для обеспечения внимательного и качественного лечения таких пациентов, что способствует их безопасности и улучшению общего состояния.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы Дмитрий Плотников Какая власть, такое и русское "трудовое купечество" Сергей Лебедев
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Последние материалы
Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней
Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы
Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Политолог: "Республиканцы требуют у Байдена отчёта"
Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве
Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян
Врач Ильницкий: из-за стресса в среднем возрасте развивается деменция в старости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.