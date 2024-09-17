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Как древняя Сибирь породила две линии арктических собак: уникальное открытие ученых

GBE: предки современных ездовых собак возникли в Сибири около 12 тыс. лет назад
1:27
Наука

Американские ученые из Корнеллского университета раскрыли новые детали происхождения арктических ездовых собак, выяснив, что такие породы, как сибирские хаски и аляскинские маламуты, имеют два отдельных происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

GBE: предки современных ездовых собак возникли в Сибири около 12 тыс. лет назад
Фото: commons.wikimedia.org by Ajarvarlamov, CC BY-SA 3.0

Учёные проанализировали ДНК 344 собак, включая сибирских хаски, аляскинских маламутов, аляскинских ездовых собак, чукотских ездовых собак и нескольких других пород. Геномный анализ показал, что ездовые породы произошли от двух разных линий арктических псовых, и это произошло гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Ранее считалось, что существовала только одна линия арктических собак, но новое исследование указывает на наличие как минимум двух. Одна линия привела к современным сибирским хаски, тогда как другая — к более крупным породам, таким как гренландские ездовые собаки и, возможно, аляскинские маламуты.

Исследователи обнаружили, что в конце плейстоценовой эпохи, около 11,7 тыс. лет назад, в древней Евразии уже существовали две отдельные линии арктических собак. Это открытие существенно меняет представление о происхождении ездовых собак в северо-восточной арктической Сибири.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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