От 1970 до 1901: как 2038 год может поставить крест на вашей технике

Проблема 2038 года: как компьютеры могут столкнуться с глобальным сбоем

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2038 году компьютерные системы по всему миру могут столкнуться с серьезной проблемой из-за исчерпания машинного времени. Это не мистическое предсказание, а реальная техническая особенность современных вычислительных устройств, как сообщает "КП".

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Проблема связана с тем, как компьютеры отсчитывают время. Внутренние часы большинства систем считают секунды с 1 января 1970 года, используя 32-битную систему. Эта система может хранить максимум 2 147 483 647 секунд, и по расчетам, этот лимит будет достигнут 19 января 2038 года в 3:14:07 по UTC.

После достижения предела счетчик может привести к сбоям системы. Возможные последствия включают отображение даты 13 декабря 1901 года (отрицательное значение) или "синий экран смерти". Эти потенциальные сбои напоминают "проблему 2000 года", когда переход в новое тысячелетие вызвал глобальные опасения.

Решение проблемы 2038 года требует больше, чем просто обновление программного обеспечения. Необходимо создание новых операционных систем, разработка оборудования с 64-битной системой отсчета времени и глобальное обновление инфраструктуры.

Некоторые разработчики, такие как создатели OpenVMC, уже работают над решениями, адаптируя юлианскую систему датирования для работы в течение тысячелетий. Проблема 2038 года также породила теории заговора, связанные с апокалиптическими сценариями, хотя это просто совпадение.

Этот случай подчеркивает важность учета долгосрочных последствий при разработке технологий. То, что казалось далеким будущим, сегодня становится актуальной проблемой, напоминая о том, что технологии, созданные сегодня, могут иметь непредвиденные последствия завтра.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] - "вычислитель", от лат. computare - считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека.

