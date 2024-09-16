Забудьте дождливую Англию: через 50 лет здесь может быть тропический климат

The Conversation: Британские острова находились в тропиках 26 млн лет назад

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Британские ученые из Нортумбрийского университета пришли к выводу, что на территории нынешних Великобритании и Ирландии около 30 миллионов лет назад существовал тропический климат, и подобные условия могут повториться в ближайшем будущем. Результаты исследования опубликованы на научном портале The Conversation.

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Команда использовала статистическую модель для реконструкции климатических характеристик Британских островов за период с 33 до 20 миллионов лет назад, основываясь на данных 82 коллекций окаменелой пыльцы растений. Моделирование выявило среднегодовые температуры и количество осадков для этого периода.

Результаты показали, что 26 миллионов лет назад средняя зимняя температура в Великобритании и Ирландии превышала 18°C, а летняя температура достигала около 25°C, что соответствует тропическому климату.

Ученые предупреждают, что уровень парниковых газов в атмосфере Земли может достигнуть значений 26 миллионов лет назад уже через 50 лет. Возвращение тропического климата на Британские острова может привести к катастрофическим последствиям, включая полный таяние ледяного щита Гренландии.

Это вызовет повышение уровня моря на семь метров, затопив прибрежные районы по всему миру. Более того, таяние пресноводных льдов Гренландии может замедлить океанические течения и усилить климатический хаос.