Наука близка к прорыву — открыта новая система групп крови

Как антиген AnWj может быть ключом к безопасным переливаниям крови

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Бристольского университета представили новую систему групп крови с антигеном, названным MAL, в которую входит антиген AnWj, открытый еще в 1972 году, но генетическая основа которого долго оставалась неясной. Исследование опубликовано на сайте университета.

Фото: Own work by Jlabanimation, CC BY-SA 4.0

Обычно мы знакомы с классическим делением крови на четыре группы: первая, вторая, третья и четвертая. Однако на практике существует гораздо большее разнообразие. Каждая из основных групп крови может содержать дополнительные маркеры — антигены на поверхности эритроцитов.

На сегодняшний день существует 47 систем групп крови, включающих более 360 антигенов. Это разнообразие важно для медицины, так как оно позволяет более точно подбирать кровь для переливаний и снижать риск осложнений из-за редких факторов несовместимости. Например, пациенты с отрицательным генотипом AnWj могут испытывать реакцию отторжения, если получают кровь с положительным антигеном AnWj.

Группа исследователей установила, что антиген AnWj переносится белком Mal. Более 99,9% людей являются AnWj-позитивными, но исключения также имеют значение. У AnWj-негативных людей могут наблюдаться гематологические заболевания или онкологические состояния, которые подавляют экспрессию этого антигена, хотя генетическая предрасположенность встречается редко.

Исследователи надеются, что их работа поможет найти редких доноров с уникальной группой крови, что окажет помощь пациентам с необычными антигенами.

Уточнения

Кровь (лат sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

