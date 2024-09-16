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Огромная луна на Марсе: как она могла сформировать каньоны и горы Красной планеты

arXiv: вокруг древнего Марса, вероятно, вращался крупный спутник Нерио
1:38
Наука

Американский астроном Майкл Эфромски из Военно-морской обсерватории в Вашингтоне выдвинул гипотезу о том, что в далеком прошлом Марс мог иметь крупную луну, превышающую по размерам нынешние спутники Фобос и Деймос. Исследование, опубликованное на портале arXiv, предлагает, что существование этой луны, названной Нерио, могло объяснить необычную форму и рельеф Красной планеты.

arXiv: вокруг древнего Марса, вероятно, вращался крупный спутник Нерио
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

На поверхности Марса находятся крупнейший каньон, самая высокая гора и обширное нагорье в Солнечной системе. В западном полушарии планеты расположена возвышенность Тарсис, высота которой достигает семи километров, а на противоположной стороне — высокогорный регион Терра Сабейская. Эфромски предполагает, что такой необычный ландшафт мог возникнуть под воздействием Нерио, который, по всей видимости, исчез неизвестным способом.

Исследователь считает, что Нерио мог деформировать поверхность Марса на протяжении длительного времени, пока планета охлаждалась. Поздние геологические процессы могли дополнительно изменить ландшафт, подняв возвышенности и придав Марсу его текущую форму.

Однако, по словам Эфромского, Нерио остается лишь гипотезой. На данный момент нет прямых доказательств существования этого крупного спутника. Например, если Нерио был разрушен в результате столкновения с другим космическим объектом, на поверхности Марса должны были бы остаться характерные цепочки кратеров от его осколков.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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