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Как сверхмассивные черные дыры могут замораживать звездообразование в галактиках

Nature Astronomy: черные дыры разрушают галактики, не давая им формировать звезды
1:44
Наука

Астрономы использовали космический телескоп NASA/ESA James Webb для изучения влияния сверхмассивных черных дыр на звездообразование в галактиках. Международная команда под руководством Кембриджского университета провела наблюдения за галактикой, размер которой сопоставим с Млечным Путём, существовавшей примерно через два миллиарда лет после Большого взрыва.

Nature Astronomy: черные дыры разрушают галактики, не давая им формировать звезды
Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Галактика, получившая название GS-10578 или "Галактика Пабло", имеет сверхмассивную черную дыру в центре, и её звездообразование практически остановлено.

Оказалось, что сверхмассивные черные дыры могут лишать свои галактики необходимого топлива для формирования новых звёзд, выбрасывая большие объёмы газа со скоростью около 1000 километров в секунду. Эти газовые ветры, как показали наблюдения, не только разрежены, но и содержат холодный, плотный газ, который блокирует свет, что позволило телескопу Webb обнаружить их.

"Мы нашли виновника", — отметил соавтор исследования доктор Франческо Д'Эухенио из Института космологии Кавли. "Черная дыра убивает эту галактику и держит её в состоянии покоя".

Ранее теоретические модели предсказывали подобное воздействие черных дыр, но до запуска Webb не было возможности подтвердить это напрямую.

Будущие наблюдения с помощью телескопов ALMA помогут исследовать, содержит ли галактика скрытое топливо для звездообразования и как сверхмассивная черная дыра влияет на её окружение. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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