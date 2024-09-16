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Учёные раскрыли, как частички космоса могли запустить жизнь на нашей планете

NatAstron: первые живые клетки на Земле возникли благодаря космической пыли
1:40
Наука

Международная группа учёных из Швейцарии, Великобритании и Норвегии представила новые данные о возможном происхождении жизни на Земле, опубликовав своё исследование в журнале Nature Astronomy. Исследователи предполагают, что жизнь могла возникнуть благодаря частицам космической пыли.

NatAstron: первые живые клетки на Земле возникли благодаря космической пыли
Фото: freepik.com is licensed under public domain

До сих пор происхождение жизни оставалось одной из самых сложных загадок. Основные теории утверждают, что жизнь появилась из пребиотической химии, когда органические соединения комбинировались до образования первых форм жизни. Однако на Земле недостаток важных элементов для таких процессов — фосфора, серы, азота и углерода — вызывал вопросы.

В новом исследовании учёные рассмотрели, могла ли космическая пыль, образующаяся при столкновении астероидов и комет, сыграть ключевую роль. Они обнаружили, что часть этой пыли, проходя через атмосферу, сохранила пребиотические элементы и осаждалась на Земле.

Моделирование показало, что в первые 500 миллионов лет после лунообразующего удара космическая пыль могла оседать на поверхность в 100–10000 раз быстрее, чем сегодня.

Астрономы и геологи применили свои модели к различным средам, таким как ледниковые и пустынные районы, а также глубоководные отложения.

Они обнаружили, что в ледниковых зонах, особенно в районах тающих ледников, концентрация космической пыли может превышать 80%, что делает эти места потенциальными "колыбелями" ранней жизни.

Уточнения

Возникнове́ние жи́зни или абиогене́з (от греч. а — отрицательная частица, био-… и …-генез), — процесс превращения неживой природы в живую.

Косми́ческая пыль (иногда именуется «микрометеориты») — пыль, которая находится в космосе или попадает на Землю из космоса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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