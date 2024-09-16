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Как вулканы Сибири спровоцировали крупнейшее вымирание в истории Земли

Science: явление Эль-Ниньо могло уничтожить 90% жизни на Земле 250 млн лет назад
1:14
Наука

Британские ученые из Бристольского университета выявили возможную причину крупнейшего массового вымирания в истории Земли. В журнале Science опубликовано их новое исследование, касающееся пермского вымирания, произошедшего около 251 миллиона лет назад.

Science: явление Эль-Ниньо могло уничтожить 90% жизни на Земле 250 млн лет назад
Фото: flickr.com by kuhnmi, CC BY 2.0

Основной причиной катастрофы стали извержения вулканов в Сибири, которые привели к резкому повышению углекислого газа в атмосфере и изменению климата. Это событие стало причиной исчезновения до 90% видов флоры и фауны на Земле.

Исследование показало, что пермскому вымиранию предшествовал резкий перепад температур в древнем океане Панталасса, который предшествовал Тихому океану. По мере потепления к концу пермского периода, температурный градиент ослабевал, что напоминало современный климатический феномен Эль-Ниньо.

Учёные считают, что пермское вымирание было вызвано экстремальной версией этого феномена.

Хотя уровень углекислого газа в атмосфере сегодня гораздо ниже, чем в эпоху пермского вымирания, антропогенное воздействие всё ещё оказывает значительное влияние на климат.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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