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Подростки Ледникового периода росли так же, как и современные дети

Учёные раскрыли тайны пубертата древних людей
1:28
Наука

Ученые из Victoria University обнаружили, что подростки Ледникового периода проходили через половое созревание примерно в том же возрасте, что и современные дети.

Учёные раскрыли тайны пубертата древних людей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследование, опубликованное в Journal of Human Evolution, ставит под сомнение распространенное мнение о том, что пубертат у современных подростков начинается раньше из-за влияния химикатов или гормонов. Анализ костей 13 древних людей показал, что возраст начала пубертата составлял около 13,5 лет, а взрослый возраст наступал к 17-22 годам — аналогично нынешним подросткам из развитых стран. Палеоантрополог Эйприл Ноулл подчеркивает, что исследование демонстрирует существование древнего "плана" полового созревания, который сохраняется тысячелетиями.

Уникальным в исследовании стало изучение скелета 16-летнего юноши "Ромито 2", жившего на территории современной Южной Италии около 11 тысяч лет назад. Несмотря на карликовость, его голос уже был глубоким, как у взрослого мужчины. Данные, полученные с помощью методов анализа костных маркеров, разработанных доктором Мэри Льюис из Университета Рединга, показали, что эти подростки активно участвовали в жизни своих сообществ — охотились, рыбачили и помогали своим племенам выживать.

Уточнения

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).

Полово́е созрева́ние также пуберта́тный период или пуберта́т (от лат. pubertas — «возмужалость, половая зрелость») — процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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