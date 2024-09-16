Восточноазиатский жук угрожает сибирским лесам: катастрофа в Барнауле

В Барнауле уничтожена треть ясеневых посадок из-за жука-златки

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В Барнауле учёные выявили угрозу для местных насаждений ясеня — восточноазиатский жук-златка уничтожил треть посадок в столице Алтайского края.

Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, PDM

Исследования показали, что насекомое стремительно распространилось по всем пяти районам города, поражая деревья как в личиночной, так и в зрелой стадии. Вредитель, не имея естественных врагов в виде паразитоидов, способен уничтожить значительные площади лесов, что представляет серьёзную экологическую проблему.

Ситуация с ясенями уже оценивается как катастрофическая. В среднем, 60% деревьев в городе находятся в стадии отмирания. Только 8% ясеней остаются здоровыми. Примечательно, что ещё в 2020 году большинство деревьев были здоровы, что указывает на недавнее вторжение златки в регион. Климатические изменения и активное озеленение городов ясенем пенсильванским способствуют быстрому распространению жука.

Модель, разработанная учёными совместно с Госгидрометом, предсказывала, что вредитель достигнет Сибири к 2030-2039 годам. Однако реальность показала, что процесс пошёл быстрее — уже в 2024 году златка была обнаружена на юге Сибири, что стало неожиданностью для специалистов.

Паразитоиды, естественные враги златки, могли бы сдерживать её популяцию. Однако пока их численность недостаточна для эффективного контроля.

Уточнения

Златка чёрная или чернозлатка черная (Capnodis tenebrionis) — вид жуков-златок рода Capnodis из подсемейства Chrysochroinae.



Я́сень (лат. Fraxinus) — род древесных растений из семейства Маслиновые (Oleaceae).

