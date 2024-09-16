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NASA не оставляет попыток спасти легендарный зонд Voyager 1

NASA вернуло к жизни старейший космический аппарат
1:43
Наука

После почти пяти десятилетий полёта по космосу NASA стремится продлить жизнь знаменитого зонда Voyager 1, который остаётся одним из старейших действующих космических аппаратов.

NASA вернуло к жизни старейший космический аппарат
Фото: NASA is licensed under public domain

Его путь начался в 1977 году, и с тех пор он преодолел 24,5 миллиарда километров. Сегодня Voyager 1 находится настолько далеко от Земли, что сигнал до него доходит за 22,5 часа.

Инженеры NASA постоянно находят способы продлить работу зонда, несмотря на изношенные системы и устаревшие технологии. Одним из недавних вызовов стала проблема с системой коррекции траектории, которая отвечает за поддержание ориентации антенны аппарата на Землю. Из-за старения резиновых мембран в топливных баках в трубках образовались отложения, которые сужают их диаметр и препятствуют нормальной подаче топлива. Это приводит к засорению системы, что снижает её эффективность.

Для решения проблемы инженеры NASA решили вновь запустить одну из резервных систем двигателей, которая ранее была выведена из эксплуатации. Эта операция потребовала отключения одного из основных обогревателей зонда для перераспределения энергии на нагрев двигателей. Несмотря на риск повреждения оборудования из-за холода, эксперимент прошёл успешно. 27 августа инженеры NASA подтвердили, что двигатели вновь функционируют.

Проектный менеджер миссии Сюзанна Додд отмечает, что каждое новое решение требует всё более тщательного анализа и осторожности.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

«Вояджер-1» (англ. Voyager-1; буквально ─ «Странник») — американский космический зонд, исследующий Солнечную систему с 5 сентября 1977 года. Основная миссия космической программы «Вояджер» заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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