Исследователи Стэнфорда выявили, что старение происходит резкими скачками в возрасте 44 и 60 лет, вызывая заметные изменения в организме

Согласно новым данным, процесс старения человека не является плавным и постепенным, как считалось ранее. Исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что старение происходит скачкообразно, и ключевые моменты наступают в возрасте 44 и 60 лет.
В эти периоды организм претерпевает значительные изменения, что может объяснить такие симптомы старения, как появление морщин, седина, обвисшая кожа, боль в суставах и повышенная подверженность болезням. Данное исследование было опубликовано в журнале National Geographic.
Врач и бывший директор Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Джон Уайт объясняет, что эти скачки старения могут пролить свет на то, почему многие люди неожиданно начинают ощущать свой возраст в определённые моменты жизни. Ранее считалось, что старение представляет собой медленный и неизбежный процесс, однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию.
Также учёные отмечают, что понимание того, как и почему происходят такие скачки, может помочь людям и медицине более эффективно противостоять нежелательным последствиям старения. Вместо страха перед определёнными возрастными рубежами, важно сосредоточиться на том, как лучше подготовиться к этим изменениям.
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
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