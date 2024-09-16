Исследователи Стэнфорда выявили, что старение происходит резкими скачками в возрасте 44 и 60 лет, вызывая заметные изменения в организме

Учёные обнаружили, что старение происходит резкими скачками в 44 и 60 лет

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новым данным, процесс старения человека не является плавным и постепенным, как считалось ранее. Исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что старение происходит скачкообразно, и ключевые моменты наступают в возрасте 44 и 60 лет.

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В эти периоды организм претерпевает значительные изменения, что может объяснить такие симптомы старения, как появление морщин, седина, обвисшая кожа, боль в суставах и повышенная подверженность болезням. Данное исследование было опубликовано в журнале National Geographic.

Врач и бывший директор Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Джон Уайт объясняет, что эти скачки старения могут пролить свет на то, почему многие люди неожиданно начинают ощущать свой возраст в определённые моменты жизни. Ранее считалось, что старение представляет собой медленный и неизбежный процесс, однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию.

Также учёные отмечают, что понимание того, как и почему происходят такие скачки, может помочь людям и медицине более эффективно противостоять нежелательным последствиям старения. Вместо страха перед определёнными возрастными рубежами, важно сосредоточиться на том, как лучше подготовиться к этим изменениям.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

