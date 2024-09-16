Найден способ устранить казавшийся непреодолимым недостаток послойной 3D-печати

В ПНИПУ разработали устройство для расчёта сцепления материалов при 3D-печати

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

У послойной 3D-печати есть один существенный недостаток: заготовка должна, с одной стороны, прочно держаться на платформе принтера, и в то же время легко отделяться по завершении процесса. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете нашли способ решения этой проблемы. О разработке сообщила пресс-служба ПНИПУ в понедельник.

Фото: ПНИПУ by Андрей Дроздов, CC BY 4.0

Учёные Пермского Политеха разработали уникальное устройство для измерения сцепления детали с подложкой. Оно моделирует условия, максимально приближенныё к реальным, и может использоваться неоднократно.

Состоящий из полимерной заготовки специальной формы, промежуточного слоя (клеевой пленки) и подложки прибор повышает температуру, как это происходит при печати, затем опускает при постоянном контроле адгезии.

"Устройство даёт точные данные о силе и характере взаимодействия материалов, что поможет снизить количество брака изделий, печатаемых на 3D-принтерах", — поделился старший преподаватель кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Андрей Дроздов.

По данным пресс-службы, разработчиками получен патент на их изобретение.

Уточнения

Аддитивное производство (англ. additive manufacturing), или аддитивный технологический процесс — это процесс изготовления деталей, который основан на создании физического объекта по электронной модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего (субтрактивного) производства (механической обработки) и традиционного формообразующего производства (литья, штамповки).

