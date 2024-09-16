Оценены последствия взрыва на Солнце, вошедшего в пятёрку мощнейших с 2017 года

Пик магнитной бури спрогнозирован на вечер 16 сентября

Мощная вспышка зарегистрирована на Солнце 14 сентября в 18:29 мск, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова. Возмущение геомагнитного поля от выброшенной ею плазмы ожидается 16 сентября.

Фото: NASA is licensed under public domain

Гидродинамическая модель выброса показывает, что в понедельник он краем бьёт по Земле, причём с огромной кинетической энергией, предупредили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Расчётные скорости в момент удара составляют около 900-1000 км/с, а плотность газа — до 50 единиц. В целом, это сравнимо с характеристиками облаков, которые били по Земле в мае этого года и вызвали тогда бурю пятого уровня", — уточнили там.

В облаке плазмы два плотных волокна, и если они заденут Землю, с 11 утра в понедельник разразится 30-часовая магнитная буря с мощным пиком вечером этого же дня, который будет сопровождаться полярными сияниями в Восточном полушарии.

Примерно с той же вероятностью солнечное вещество пролетит мимо в нескольких миллионах километров от Земли без каких бы то ни было последствий.