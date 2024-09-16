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Коммерческий полёт в космос завершён: экипаж вернулся на Землю

Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
1:18
Наука

Возвращаемая капсула корабля Dragon с четырьмя членами экипажа миссии Polaris Dawn благополучно приводнилась в Мексиканском заливе 15 сентября 2024 года, завершив пятнадцатидневное космическое путешествие, сообщает Spacenews.

Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
Фото: Spope on X is licensed under public domain

Polaris Dawn стартовала 10 сентября и стала первым из трёх пилотируемых полетов в рамках программы Polaris. Полет прошел на корабле Crew Dragon компании SpaceX, а финальный полет планируется на корабле Starship, что станет первым пилотируемым полетом этой ракеты-носителя.

Во время миссии экипаж достиг новой рекордной высоты для околоземной орбиты — 1408,1 километра, побив все предыдущие рекорды. Помимо выхода в открытый космос, на борту было проведено более 40 научных экспериментов, включая исследования в области биологии и медицины. Экипаж также протестировал связь через спутники Starlink, используя лазерные каналы.

Эта миссия стала важным этапом в развитии коммерческих космических полетов и продемонстрировала новые технологии, такие как функциональность скафандров SpaceX и системы жизнеобеспечения.

Уточнения

Polaris Dawn — экспедиция на пилотируемом космическом корабле Dragon 2 на околоземную орбиту. Стартовала 10 сентября 2024 года.

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Браунсвилл, Техас, США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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