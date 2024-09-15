Солнце может стать частью мощного телескопа, созданного человеком

Солнце может стать частью астрономического телескопа

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные телескопы, такие как Джеймс Уэбб и Event Horizon, дали человечеству возможность наблюдать космос с невероятной точностью.

Фото: NASA is licensed under public domain

Однако существует идея создания еще более мощного телескопа, используя гравитационное поле Солнца как линзу. Этот эффект, называемый гравитационным линзированием, был предсказан Эйнштейном и позволяет массивным объектам искажать свет, фокусируя его.

Для использования "солнечной линзы" необходимо отправить космический аппарат в точку, находящуюся в 542 раза дальше от Земли, чем Солнце. Хотя это сложно, ученые уже разрабатывают планы отправки кубсатов для выполнения этой задачи. Такая технология может позволить детально изучать далёкие планеты, такие как Проксима b, с разрешением до одного километра, что открывает новые горизонты для астрономии.

Уточнения

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» — орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом (сегментированное зеркало общим диаметром 6,5 метра, однако крупнейшее монолитное зеркало остаётся у телескопа Гершель — 3,5 метра) из когда-либо запущенных человечеством.



Альбе́рт Эйнште́йн (нем. Albert Einstein МФА: , 14 марта 1879, Ульм, королевство Вюртемберг, Германская империя — 18 апреля 1955, Принстон, штат Нью-Джерси, США) — швейцарский, немецкий и американский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики.

