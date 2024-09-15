Ноутбук прослужит долгие годы, если соблюдать эти простые правила

Названы простые шаги для увеличения срока службы ноутбука

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал о том, как правильно ухаживать за ноутбуком, чтобы продлить его срок службы.

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В первую очередь, он советует периодически чистить память устройства, удаляя ненужные программы. Это уменьшит нагрузку на систему и улучшит её производительность. Чем меньше загружен ноутбук, тем лучше он будет работать, так как освободятся ресурсы, которые могут быть использованы для более эффективной работы программ.

Эксперт подчеркнул, что правильное охлаждение устройства — ещё один важный аспект его долговечности. Ульянов настоятельно рекомендует не использовать ноутбук на мягких поверхностях, таких как кровать, чтобы избежать перегрева. Лучше всего держать его на твердой и ровной поверхности, которая обеспечит необходимое охлаждение, сообщает Москва 24.

Ульянов также отметил, что если ноутбук используется как стационарный компьютер и постоянно подключен к сети, батарею лучше вынуть. В случае, если батарея остаётся внутри, циклы заряда-разряда постепенно ухудшат её свойства, что приведёт к сокращению времени автономной работы устройства через несколько лет. Для тех, кто часто перемещается с ноутбуком, важно заряжать его по мере необходимости, а не постоянно держать на зарядке.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты персонального компьютера, включая дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи, также обладают небольшими размерами и весом.



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