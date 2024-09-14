Иран запустил на орбиту спутник с новыми технологиями

Иранский спутник Chamran-1 запущен на орбиту

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Иран запустил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1 с помощью ракеты-носителя Qaem-100. Спутник достиг орбиты на высоте 550 км, и от него были получены первые сигналы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что основной задачей спутника является тестирование аппаратных и программных систем для проверки технологий орбитального маневрирования. Подробности о месте запуска не разглашаются, сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Qaem-100 разработана Воздушно-космическими силами КСИР и представляет собой трёхступенчатую ракету с твердотопливным двигателем. Она способна выводить спутники массой до 80 кг на высоту до 750 км над поверхностью Земли.

Уточнения

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.



Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

