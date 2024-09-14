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В Болгарии обнаружены свидетельства древних ритуалов поклонения Дионису

В Болгарии обнаружены жертвенные алтари эпохи Диониса
1:42
Наука

Археологи, работающие на раскопках Перперикона в Болгарии, сделали важное открытие: были обнаружены два древних алтаря, один из которых использовался для жертвоприношений животных, а другой — для священного виноделия.

В Болгарии обнаружены жертвенные алтари эпохи Диониса
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Перперикон, высеченный в скале, был крупным религиозным центром, особенно почитаемым за храм Диониса, бога вина и мистерий. Профессор Николай Овчаров, руководящий раскопками, сообщил, что алтари подтверждают существование великого храма Диониса на этом месте. По его словам, древние жрицы оракула Диониса предсказывали будущее знаменитым историческим фигурам, таким как Александр Македонский и император Август.

Перперикон был заселен более 8000 лет и использовался разными цивилизациями, включая фракийцев, римлян и византийцев. В ходе раскопок также были найдены другие религиозные объекты, свидетельствующие о культе Диониса и возможной связи с фракийским богом Загреем, который олицетворял цикл жизни и смерти. Также Овчаров рассказал, что жертвоприношения на алтаре были связаны с подземными богами, а ритуальные животные должны были быть черного цвета и приноситься в жертву добровольно, сообщает Planet Today.

Археолог подчеркивает, что это открытие лишь начало, и в будущем можно ожидать новых находок, которые прольют свет на религиозные практики древних цивилизаций. Раскопки продолжатся до ноября, что может дать еще больше информации о значении этого святилища для различных эпох.

Уточнения

Дио́ни́с — в древнегреческой мифологии младший из олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра.

Фраки́йцы (др.-греч. Θρᾳκός, лат. Thraci, болг. Траки) — древний народ, группа индоевропейских племён, обитавшая на северо-востоке Балканского полуострова и северо-западе Малой Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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