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Учёные обнаружили культурный след Китая в сердце Венеции

Учёные выявили связь льва в Венеции с китайской культурой
1:36
Наука

Исследование древней бронзовой статуи крылатого льва, установленной на площади Святого Марка в Венеции, открыло сенсационные факты: оказывается, что большая часть материала для этой скульптуры была привезена из Китая VIII века.

Учёные выявили связь льва в Венеции с китайской культурой
Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto, CC BY-SA 2.5

Первоначально считалось, что лев был изготовлен в Анатолии в IV веке до н. э., однако анализ изотопов свинца в бронзе указал на ее китайское происхождение, а сам стиль статуи оказался связан с династией Тан (618-907 гг. н. э.).

Лев Святого Марка содержит черты чжэнмушоу — охранных фигур династии Тан, предназначенных для защиты гробниц от злых духов. Эти фантастические существа имели ярко выраженные черты льва: широкие ноздри, массивные клыки и выступающие глазницы, которые, вероятно, когда-то содержали рога. Хотя льву была придана традиционная иконография, его оригинальные детали указывали на более экзотическое происхождение, что стало настоящим открытием, сообщает Planet Today.

Путь скульптуры в Венецию, скорее всего, пролегал через Шелковый путь. Несмотря на то что достоверных упоминаний о прибытии льва в Венецию нет, известно, что статуя уже стояла на колонне во времена Марко Поло, который писал о ней в 1295 году. В дальнейшем она несколько раз реставрировалась и подвергалась реконструкции, особенно после того как Наполеон вывез её во Францию и повредил.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Скульпту́ра (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или иного блока (способ формовычитания).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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