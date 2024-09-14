Исследование Мичиганского университета показало снижение активности нейронов таламуса при глубокой седации пропофолом

Учёные нашли клетки мозга, критически значимые для функционирования сознания

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Мичигана провели исследование для того, чтобы глубже понять, как анестетик пропофол воздействует на сознание и взаимодействие между таламусом и корой головного мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, CC BY-SA 4.0

Для этого они использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы наблюдать изменения в мозговой активности у здоровых добровольцев до, во время и после введения пропофола.

Результаты исследования показали, что во время глубокой седации активность нейронов в таламусе, ответственных за интеграцию сенсорной информации, резко снижается. При этом хотя мозг продолжает обрабатывать отдельные сенсорные сигналы, их объединение нарушается.

Исследователи пришли к выводу, что матричные клетки таламуса играют ключевую роль в переходе от сознательного к бессознательному состоянию. Эти клетки обладают широкими связями с высшими отделами коры головного мозга и имеют решающее значение для поддержания сознания.

Кроме того, учёные обнаружили, что нейромедиатор ГАМК, ранее считавшийся основным механизмом действия пропофола, на самом деле играет менее значимую роль, чем предполагалось. Данное исследование вносит серьёзный вклад в понимание нейробиологических основ сознания и механизмов работы анестетиков, что может иметь важные последствия для развития новых методов лечения в областях неврологии, психиатрии и анестезиологии.

Уточнения

Созна́ние — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий собственной жизни и событий внешнего мира , а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события.



Тала́мус иногда — зри́тельные бугры — отдел головного мозга, представляющий собой большую массу серого вещества, расположенную в верхней части таламической области промежуточного мозга хордовых животных, в том числе и человека.

