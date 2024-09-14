Больше нектара, меньше агрессии: в России вывели новых пчёл

Российские учёные вывели новый породный тип пчел

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские селекционеры из Федерального научного центра пчеловодства Минобрнауки создали новый породный тип пчел "Приокский". Эти пчелы отличаются миролюбивым поведением, что делает их удобными для содержания на садовых участках.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

В отличие от среднерусских пчел, приокские пчелы спокойно работают даже при вмешательстве пчеловода. Кроме того, их длинный хоботок, достигающий 6,9 мм, позволяет им собирать нектар с большего числа растений, что значительно повышает их продуктивность.

Приокский тип был выведен на основе среднерусской и серой горной кавказской пчел, что позволило объединить в одной породе лучшие качества обеих. Например, приокские пчелы могут находиться в зимовке до шести месяцев, как и среднерусские. В свою очередь, способность к сбору нектара с различных растений пришла от серой горной кавказской пчелы. На экспериментальных пасеках удалось добиться продуктивности до 90 кг меда с одной семьи, а средний показатель составляет 40-70 кг, сообщает Газета.Ru.

Новая порода также демонстрирует высокую устойчивость к заболеваниям, эффективно опыляет сельскохозяйственные культуры и лучше ориентируется в пространстве. Эти характеристики делают "Приокский" тип пчел перспективным для широкого применения.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. Наука о пчёлах называется апиология (апидология).



Некта́р — богатый сахарами сок, выделяемый медовыми железами различных растений (которые могут находиться как в цветках, так и вне их).

