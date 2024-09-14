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Древние браслеты эпохи викингов раскрыли тайны скандинавского рабства

Археологи нашли спрятанные серебряные сокровища викингов в Норвегии
1:06
Наука

Археологи Университета Ставангера провели раскопки на юге Норвегии в рамках подготовительных работ к строительству новой дороги для сельскохозяйственной техники.

Археологи нашли спрятанные серебряные сокровища викингов в Норвегии
Фото: Openverse by hans s, CC BY-ND 2.0

На глубине около 20 см от современной поверхности они обнаружили четыре массивных серебряных браслета с орнаментом, относящихся к эпохе викингов.

Ученые предполагают, что украшения были спрятаны более тысячи лет назад под полом небольшого жилища, вероятно, предназначенного для трэллов — рабов, обслуживавших крупные скандинавские хозяйства. Раскопки также позволили установить, что найденные украшения находились на месте бывшего сожженного поселения, где располагались постройки для людей и животных, сообщает N+1.

По словам исследователей, данный регион был важным в эпоху викингов и мог использоваться как стратегический узел для сельского хозяйства и торговли. Найденные серебряные браслеты, как считают специалисты, могли служить как формой накопления богатства, так и оберегами для их владельцев.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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