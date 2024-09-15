Секрет Полишинеля: Западные спецслужбы подтвердили использование ИИ в шпионской деятельности

ЦРУ и МИ-6 подтвердили использование ИИ в шпионских целях

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование искусственного интеллекта спецслужбами было лишь вопросом времени. Этому свидетельствует совместная статья руководителей разведывательных агентств США и Великобритании, Билла Бернса (ЦРУ) и Ричарда Мура (МИ-6), опубликованная в Financial Times в честь 75-летия их сотрудничества.

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Одной из ключевых тем статьи стало растущее применение ИИ в разведывательных операциях. Эти технологии используются для анализа данных, генерации новых идей и выявления критически важных фактов из огромных массивов информации. ЦРУ и МИ-6 разработали алгоритмы, которые помогают оперативным штабам в процессе выполнения миссий.

Конфликт на Украине стал катализатором для этих нововведений. В ходе событий было интегрировано программное обеспечение с открытым исходным кодом с действующей боевой техникой, коммерческими и военными спутниками, беспилотниками и другими источниками разведывательной информации, что происходило с беспрецедентной скоростью и масштабом.

Уточнения

Центра́льное разве́дывательное управле́ние США (ЦРУ; англ. Central Intelligence Agency; CIA) — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.



«Секретная разведывательная служба МИД Великобритании», (СИС / МИ-6) (англ. Secret Intelligence Service, SIS/Military Intelligence, MI6) — служба внешнеполитической разведки Великобритании.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

