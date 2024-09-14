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Найден простой способ борьбы с хакерскими атаками

В "Лаборатории Касперского" предупредили об активизации хакеров в выходные
1:15
Наука » Технологии

Вероятность хакерских атак на компьютерные сети компаний возрастает в выходные, когда им некому противостоять, сообщил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

В "Лаборатории Касперского" предупредили об активизации хакеров в выходные
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Атакующие активизируются с вечера пятницы по вечер воскресенья. В основном это связано с тем, что обычно в это время сотрудники IT и ИБ отдыхают и потому не смогут оперативно отреагировать на инцидент и быстро приехать в офис", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, летом такая тенденция более выражена, потому что многие сотрудники уезжают на уикенд за город.

И если выйдя на работу, они с ужасом обнаруживают, например, что вся информация зашифрована вирусом-шифровальшиком, то порой склоняются к тому, чтобы заплатить злоумышленникам выкуп, нежели самостоятельно её восстанавливать, когда трудовые будни уже в разгаре.

Эксперт посетовал, что многие компании, в том числе и достаточно крупные — с "сотнями рабочих станций", пренебрегают даже базовыми защитными решениями.

Помимо вполне очевидных мер вроде установки антивирусных программ он посоветовал приказать сотрудникам отключать компьютеры при уходе с работы.

Уточнения

Антиви́русная програ́мма (антиви́рус, средство антивирусной защиты, средство обнаружения вредоносных программ) — специализированная программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ и восстановления заражённых (модифицированных) такими программами файлов и профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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