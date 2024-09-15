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Игровые технологии на страже здоровья: хирург провел дистацнионную операцию с помощью джойстика для консоли

Швейцарский хирург провел операцию с помощью игрового джойстика
1:40
Наука

Швейцарский хирург успешно выполнил операцию на живой свинье, находящейся в Гонконге, управляя оборудованием дистанционно на расстоянии 9300 километров. Китайские ученые подготовили животное и настроили необходимую аппаратуру, в то время как врач осуществлял контроль за процессом через подключение к системе.

Швейцарский хирург провел операцию с помощью игрового джойстика
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Данные во время операции передавались через прямой протокол WebSocket с минимальной задержкой не более 300 миллисекунд, что обеспечило возможность работы в реальном времени. В распоряжении хирурга был роботизированный хирургический комплекс, дополненный магнитным эндоскопом. Это устройство оснащено магнитами по всей своей длине, что позволяет управлять им, воздействуя на магнитное поле снаружи тела пациента.

Интересно, что для управления столь сложным оборудованием оптимально подошли игровые джойстики. В одном из видео использовался старый контроллер PlayStation 3 Move, а в другом — геймпад от PlayStation 5. Их точной реакции на жесты человека оказалось достаточно для проведения биопсии тканей стенки желудка животного.

Успех этого эксперимента открывает новые возможности для телемедицины. Перемещение хирургического робота в труднодоступные или опасные места значительно проще и безопаснее, чем отправка живого врача. Это особенно актуально для проведения удаленных операций космонавтам на Международной космической станции, устраняя необходимость возвращения их на Землю или отправки врачей на орбиту.

Уточнения

Джо́йстик (англ. joystick, дословно «палочка радости») — устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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