"Перемены и развитие технологии": "Почта России" перейдет на отечественую ОС "Альт"

"Почта России" перейдет на отечественную ОС

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

"Почта России" официально объявила о намерении полностью отказаться от операционной системы Windows и перейти на российскую ОС "Альт", разработанную компанией "Базальт СПО". Переход планируется завершить в течение трёх лет.

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В настоящее время около 2000 рабочих мест уже функционируют на базе "Альт". В ближайшем будущем отечественная операционная система будет установлена на клиентских компьютерах почтовых отделений, рабочих местах административного персонала и в логистических центрах. Всего на "Альт" будет переведено около 130,000 рабочих мест.

Проект по переходу на отечественную ОС осуществляется уже два года. За это время специалисты "Почты России" анализировали отечественное программное обеспечение, выбирали потенциальных партнеров, разрабатывали техническое задание и проводили конкурсные закупки.

Этот проект является уникальным по своей сложности и инновационности, учитывая широкую географическую распределённость инфраструктуры "Почты России", включая отдаленные регионы страны. Инициатива направлена на значительное снижение зависимости от зарубежных технологий и способствует качественному развитию российского программного обеспечения.

Уточнения

Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») — российская государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.

