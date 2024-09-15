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ИИ-музыкант и ИИ-безвольный бот: в США мошенник зарабатывал с помощью "авторской" музыки и прослушиваний

В США судят мошенника, испольующего уязвимость стриминовых сервисов и ИИ
2:09
Наука

Суд Северной Каролины рассмотрит дело против хакера Майкла Смита, обвиненного в организации мошеннической схемы для заработка на стриминговых музыкальных сервисах, таких как Spotify, Amazon Music, Apple Music и YouTube.

В США судят мошенника, испольующего уязвимость стриминовых сервисов и ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Эти платформы выплачивают вознаграждение за использование авторского контента, и Смит нашел способ значительно увеличить этот доход с помощью ИИ и ботов.

Из переписки Смита с сообщниками стало известно, что он обнаружил уязвимость в алгоритмах этих сервисов. Платформы подозревают мошенничество, если небольшое количество треков проигрывается слишком много раз, что указывает на использование ботов. Чтобы обойти это, Смит закупил у своего сообщника сотни тысяч композиций, сгенерированных ИИ, оформив их по всем правилам, включая имена вымышленных авторов-музыкантов.

Система, созданная Смитом, включала 52 легальных аккаунта, на которые через VPN заходило по 20 ботов. Он установил для них ограничение на 636 трансляций в сутки, чтобы не вызывать подозрений у стриминговых сервисов. В итоге это давало 661,440 трансляций в день, что при ставке вознаграждения в 0.5 цента за каждую трансляцию позволяло ему зарабатывать $3,307 в день. С момента запуска схемы в 2019 году Смит провел 4 миллиарда фейковых трансляций, заработав $12 миллионов.

Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что основное преступление Смита заключается в краже миллионов долларов роялти, которые могли бы достаться настоящим музыкантам, певцам и композиторам. Таким образом, он лишил их законного дохода, что подпадает под категорию мошенничества с использованием электронных средств. Также Смита обвинили в отмывании денег. В совокупности ему грозит до 60 лет тюремного заключения.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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