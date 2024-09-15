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"Лечению подвластно все": российские ученые изобрели новый препарат для лечения диабета

В России разработали препарат для лечения диабета
1:22
Наука

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета начали набор пациентов для участия в клинических испытаниях нового препарата "Дипиарон". Это пероральное средство в капсулах предназначено для лечения сахарного диабета и ожирения и не имеет аналогов на рынке.

В России разработали препарат для лечения диабета
Фото: Openverse by takacsi75, CC BY 2.0

Подобно известному "Оземпику" и другим аналогичным препаратам, "Дипиарон" помогает снижать аппетит и массу тела. Однако, в отличие от них, он будет доступен в форме капсул, а не инъекций. Более того, стоимость нового препарата, разработанного в ВолгГМУ, будет значительно ниже, чем у существующих аналогов.

Прием "Дипиарона" способствует нормализации уровня глюкозы в крови, повышению эффективности терапии диабета, а также лечению метаболического синдрома и ожирения, которое часто является предвестником диабета. Новый препарат стимулирует выработку в кишечнике гормонов инкретинов, которые способствуют выбросу инсулина, что позволяет сахару быстрее переходить в ткани, поддерживая нормальный уровень глюкозы в крови.

Волгоградский медуниверситет уже получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний "Дипиарона". В настоящее время идет активный набор пациентов для участия в этой программе.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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