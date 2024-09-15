"Лечению подвластно все": российские ученые изобрели новый препарат для лечения диабета

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета начали набор пациентов для участия в клинических испытаниях нового препарата "Дипиарон". Это пероральное средство в капсулах предназначено для лечения сахарного диабета и ожирения и не имеет аналогов на рынке.
Подобно известному "Оземпику" и другим аналогичным препаратам, "Дипиарон" помогает снижать аппетит и массу тела. Однако, в отличие от них, он будет доступен в форме капсул, а не инъекций. Более того, стоимость нового препарата, разработанного в ВолгГМУ, будет значительно ниже, чем у существующих аналогов.
Прием "Дипиарона" способствует нормализации уровня глюкозы в крови, повышению эффективности терапии диабета, а также лечению метаболического синдрома и ожирения, которое часто является предвестником диабета. Новый препарат стимулирует выработку в кишечнике гормонов инкретинов, которые способствуют выбросу инсулина, что позволяет сахару быстрее переходить в ткани, поддерживая нормальный уровень глюкозы в крови.
Волгоградский медуниверситет уже получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний "Дипиарона". В настоящее время идет активный набор пациентов для участия в этой программе.
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