Будущее и безопасность не пользуется популярностью: в США роботакси от Google "приносит" миллиардные убытки

"Безопасное и беспилотное" такси Waymo оказалось не нужным

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

На первый взгляд, более 100,000 платных поездок в неделю в Сан-Франциско, Фениксе и Лос-Анджелесе должны обеспечивать сервису роботакси Waymo, принадлежащему Google, стабильный высокий доход. Однако реальность оказалась иной. В первом полугодии текущего года операционные убытки Waymo достигли почти $2 млрд.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Эта ситуация с Waymo еще раз подтверждает, что путь к успеху в любом бизнесе может быть долгим и трудным, а ошибки могут привести к значительным финансовым потерям. Чтобы много зарабатывать, необходимо также много инвестировать. В отличие от своих конкурентов Uber и Lyft, Waymo все еще не имеет собственного автопарка и использует дорогостоящие беспилотные автомобили Jaguar, стоимость каждого из которых составляет $100,000.

Даже высокие показатели безопасности не могут компенсировать значительные убытки. Нерешительность потенциальных клиентов по поводу беспилотных технологий также оказывает негативное влияние на финансовые результаты. Для повышения эффективности своих транспортных средств Waymo вынуждена создавать детализированные карты каждого города, что требует значительных вложений времени и средств.

Тем не менее, руководство Waymo сохраняет оптимизм. Директор по продуктам Сасват Паниграхи в интервью NYT выразил надежду на постепенное снижение постоянных расходов, в частности, за счет замены дорогих Jaguar на китайские роботакси 6-го поколения EV Zeekr.

Кроме того, Waymo планирует определить наиболее перспективные рынки для своих услуг. Это, вероятно, будут регионы с дефицитом водителей Uber и Lyft, а также города с плохо развитой системой общественного транспорта.

Уточнения

Роботакси — такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления.

