"Электричество и никакого дизеля": Cybertruck без подзарядки от генераторов смог добраться до Арктики

Группа энтузиастов добралась до Арктики на Cybertruck

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа из трех энтузиастов отправилась в необычное путешествие за Полярный круг на двух пикапах Cybertruck. Уникальность этой экспедиции заключалась в том, что они не взяли с собой ни дизель-генераторов, ни запасов топлива. Весь маршрут электромобили преодолели на зарядах своих батарей, пополняя их исключительно от местных источников энергии.

Фото: Wikipedia by Lcaa9, CC BY-SA 4.0

Целью этой экспедиции была популяризация транспорта с нулевым уровнем выбросов, который редко используется в суровых северных условиях. Участники пояснили, что их миссия заключалась в демонстрации возможности такого путешествия. В будущем они планируют электрифицировать трассу Демпстер, также известную как Юконская трасса, ведущую из глубины материковой Канады к берегу Северного Ледовитого океана.

Эта всесезонная трасса проходит через множество населенных пунктов, которые обладают своими источниками генерации энергии. Команда взяла с собой множество зарядных устройств Tesla Wall Connectors и заручилась поддержкой местных предпринимателей, чтобы подключить их и оставить в стратегически важных точках маршрута. План их путешествия будет опубликован в открытом доступе, чтобы другие автолюбители могли повторить этот путь из США до Арктики на своих электромобилях.

Общий маршрут из Флориды до океана составил почти 9 тысяч километров. Все привезенные зарядные устройства остались на севере, пополнив ассортимент местных автомобильных магазинов и мастерских, готовых к приему новых клиентов.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры.



Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla. Заявленная грузоподъёмность — порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 500 миль (около 804 км).

