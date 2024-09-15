Слишком большая цена за интернет: в ВМС США понизили старшего офицера из-за установки Starlink

В ВМС США разразился громкий скандал. Старший офицер эсминца USS Manchester, Гризель Марреро, нарушила установленный запрет и в 2023 году организовала установку спутникового терминала Starlink на судне, предварительно вступив в сговор с некоторыми офицерами корабля.
Она приобрела и установила за свой счет приёмную антенну, а также выполняла функции администратора судовой сети.
После этого офицерский состав получил доступ к несанкционированной сети, которую активно использовал для просмотра спортивных передач, фильмов и общения с семьями. Более того, Гризель Марреро оплачивала использование спутникового интернета, тратя $1000 ежемесячно со служебной дебетовой карты.
Однако нарушение было обнаружено. Выяснилось, что наличие широкополосного доступа в интернет на военном корабле представляет серьёзную угрозу его безопасности. По результатам служебного расследования Марреро была понижена в должности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и предоставление ложных сведений командованию.
Итог расследования классифицировал инцидент как преступный сговор, подтверждённый фактом доставки и установки Starlink на борт боевого судна ВМС США.
Военно-морские силы США ВМС США (англ. United States Navy, USN) — один из видов вооружённых сил США.
Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).
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