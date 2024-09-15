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Историческая инновация: Honda увеличивает запас хода электромобилей мини-скутером

Honda придумала "инновационный" способ увеличить запас хода электромобилей
1:19
Наука

Компания Honda недавно зарегистрировала патент на необычное устройство — "удлинитель запаса хода" для электромобилей. Хотя идея кажется свежей, она имеет корни, уходящие в прошлое на несколько десятилетий. Первая реализация данной концепции появилась в одной из моделей Honda, выпускавшихся в 80-х годах XX века.

Honda придумала "инновационный" способ увеличить запас хода электромобилей
Фото: wikipediа by Rutger van der Maar, CC BY 2.0

Суть старой идеи заключалась в размещении компактного мотоцикла в багажнике малолитражного автомобиля. Это позволяло владельцу, приехав в город, оставить машину на недорогой парковке и преодолеть оставшийся путь до места назначения на байке. В новой версии Honda сохранила основную концепцию, но адаптировала ее к современным требованиям.

Современная версия предполагает оснащение автомобиля ультракомпактным скутером, который может не только служить средством передвижения, но и выполнять функцию зарядного устройства для аккумуляторной батареи машины во время движения. Если возникнет необходимость, скутер можно быстро извлечь и использовать для завершения поездки.

Хотя патент может показаться непрактичным, он имеет потенциал стать интересным решением в условиях растущей урбанизации и увеличения числа автомобилей на дорогах.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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