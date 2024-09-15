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"Технологии и экология": завод BMW в Великобритании "питается" от супертурбин

Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
1:57
Наука

Компания Aeromine Technologies из Хьюстона установила инновационные стационарные ветровые турбины на крыше завода BMW в Оксфорде, Великобритания. Технология была протестирована в 2022 году на заводе BASF Corporation в Мичигане. В настоящее время компания рассматривает возможность внедрения этих турбин на заводах BMW по всему миру.

Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
Фото: Freepik by freepik, PDM

Принцип работы стационарных турбин основан на изменении воздушных потоков при их прохождении через край здания. Турбина имеет две узкие аэродинамические щели по бокам центральной колонны. Когда ветер проходит через эти щели, за колонной создается зона низкого давления, что способствует втягиванию воздуха в отверстие с пропеллером. Единственная подвижная часть устройства располагается внутри и имеет компактные размеры.

Эти турбины, названные "супертурбинами", выделяются своей компактностью, низкой стоимостью, изготовлением из перерабатываемых материалов и сроком службы до 20 лет. Они разработаны для совместной работы с солнечными панелями, чтобы максимально эффективно использовать пространство на крыше зданий. Каждая турбина занимает лишь 10% площади, необходимой для установки солнечной панели, но вырабатывает на 50% больше энергии. Однако, из-за неспособности турбин реагировать на изменение направления ветра, при их установке необходимо учитывать розу ветров региона.

Малый размер и отсутствие внешних подвижных частей позволяют размещать турбины рядом с солнечными панелями. Это увеличивает общую выработку энергии и дает возможность использовать различные источники энергии в зависимости от погодных условий. В солнечные безветренные дни работают панели, а при ветреной погоде в действие вступают турбины.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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