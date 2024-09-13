В России научились упрочнять самолёты с помощью лазера

Физики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с Пермским федеральным исследовательским центром (ПФИЦ УрО РАН) впервые в России успешно применили лазерную технологию для повышения прочности деталей самолетов.
В рамках эксперимента команда ученых под руководством профессора Александра Майера провела лазерную ударную проковку металлических деталей. Этот метод заключается в воздействии ультракороткими импульсами лазера на металлическую поверхность, что приводит к усилению прочности материалов без их разрушения.
Ксения Манухина, младший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН, пояснила, что такая обработка важна для деталей, подвергающихся высоким нагрузкам, например, лопаток турбин реактивных двигателей. В ходе эксперимента на поверхность детали подавалась вода для повышения эффективности лазерного удара и предотвращения распространения ударной волны. Процесс деформирует кристаллическую решетку металла, что способствует удержанию остаточных напряжений, повышая срок службы деталей, сообщает ТАСС.
ЧелГУ активно участвует в национальном проекте "Наука и университеты" и сотрудничает с ведущими научными центрами России. Исследования университета поддерживаются партнёрством с Российской академией наук и международными организациями, что способствует развитию более 30 научных школ.
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