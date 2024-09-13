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В России научились упрочнять самолёты с помощью лазера

Физики впервые усилили авиационные детали с помощью лазера
1:32
Наука

Физики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с Пермским федеральным исследовательским центром (ПФИЦ УрО РАН) впервые в России успешно применили лазерную технологию для повышения прочности деталей самолетов.

Физики впервые усилили авиационные детали с помощью лазера
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В рамках эксперимента команда ученых под руководством профессора Александра Майера провела лазерную ударную проковку металлических деталей. Этот метод заключается в воздействии ультракороткими импульсами лазера на металлическую поверхность, что приводит к усилению прочности материалов без их разрушения.

Ксения Манухина, младший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН, пояснила, что такая обработка важна для деталей, подвергающихся высоким нагрузкам, например, лопаток турбин реактивных двигателей. В ходе эксперимента на поверхность детали подавалась вода для повышения эффективности лазерного удара и предотвращения распространения ударной волны. Процесс деформирует кристаллическую решетку металла, что способствует удержанию остаточных напряжений, повышая срок службы деталей, сообщает ТАСС.

ЧелГУ активно участвует в национальном проекте "Наука и университеты" и сотрудничает с ведущими научными центрами России. Исследования университета поддерживаются партнёрством с Российской академией наук и международными организациями, что способствует развитию более 30 научных школ.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Ла́зер или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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