ЦРУ и МИ-6 признались в использовании ИИ для разведки на Украине

ЦРУ и МИ-6 активно внедряют ИИ в разведывательные операции

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование искусственного интеллекта в разведывательных службах набирает обороты, о чем свидетельствует совместная статья глав ЦРУ и МИ-6 Билла Бернса и Ричарда Мура в Financial Times, приуроченная к 75-летию сотрудничества между США и Великобританией в этой сфере.

Фото: flickr.com by LBJ Library, PDM

В статье говорится, что обе спецслужбы активно применяют ИИ для анализа данных, генерации новых идей и обнаружения ключевых фактов в массивных объемах информации. Эти технологии стали важным инструментом в их арсенале, помогая оперативным штабам в принятии решений во время проведения операций, сообщает Техкульт.

Особенно заметное влияние ИИ оказал в ходе конфликта на Украине. Программы с открытым исходным кодом были интегрированы с действующими боевыми системами, спутниками и беспилотниками, что значительно усилило возможности разведывательных служб. Объединение этих технологий позволило в кратчайшие сроки и с беспрецедентной эффективностью получать разведывательную информацию.