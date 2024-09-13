Исчезновение пингвинов неизбежно? Учёные предупреждают о необратимых последствиях

The Guardian: Антарктида потеряла рекордное количество морского льда за два года

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Антарктида столкнулась с серьёзной экологической проблемой: морской лед продолжает стремительно сокращаться, что вызывает беспокойство учёных и экологов. Как сообщают в 2024 году, ситуация ухудшилась по сравнению с прошлым годом, когда площадь морского льда уже была на 1,6 миллиона квадратных километров меньше среднего значения.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Морской лед Антарктиды играет важную роль в поддержании глобальной экосистемы. Он защищает континентальные ледники от тёплых океанских вод и служит домом для многих видов животных, включая императорских пингвинов. Однако последние два года стали самыми тёплыми за всю историю наблюдений. Водные массы вокруг Антарктиды, нагреваясь, ускоряют таяние льдов.

Доктор Уилл Хоббс, исследователь морского льда, назвал текущие события "двумя невероятными экстремальными явлениями подряд". Температура планеты стабильно превышает доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, что ускоряет глобальное потепление.

Хотя таяние морского льда напрямую не увеличивает уровень мирового океана, оно открывает доступ тёплым водам к ледникам, что ускоряет их разрушение. Открытая вода поглощает больше солнечного тепла, что приводит к ещё большему нагреву океана.

Серьёзную тревогу вызывает будущее императорских пингвинов — одного из символов Антарктиды. За период с 2018 по 2022 годы, около 30% колоний этих птиц пострадали от исчезновения морского льда, что ставит их выживание под угрозу.

Ученые предупреждают, что антарктическая система уже вошла в "новое состояние", и происходящие изменения могут иметь долгосрочные последствия для всего мира. Влияние этих процессов может распространиться на глобальные океанические течения, климат и биоразнообразие, что говорит о том, что проблемы Антарктиды затрагивают гораздо большее пространство, чем только южный полюс.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

