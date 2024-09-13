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В России решили лечить COVID-19 и простой герпес левзеей

В Новосибирске разработан способ получения антивирусного препарата из левзеи
1:15
Наука

Сибирские учёные выявили противовирусную активность экстракта левзеи в качестве средства против коронавируса SARS-COV-2 и вируса герпеса второго типа, пишет Сиб.фм со ссылкой на ТАСС.

В Новосибирске разработан способ получения антивирусного препарата из левзеи
Фото: iNaturalist by Dmitriy Bochkov, CC BY 4.0

Сотрудники Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске запатентовали способ экстракции левзеи с сохранением её противовирусных свойств.

Он описан в патенте. Надземные части левзеи сафлоровидной собирают во время её цветения, сушат, измельчают, экстрагируют биологически активные компоненты очищенным 70% этиловым спиртом в течение семи суток при комнатной температуре и высушивают их при 30 °C, а затем растворяют диметилсульфоксиде. Эффект препарата, особенно из листьев, а не цветов, сравним с экстрактом чаги.

Авторы разработки подчеркнули, что биологические свойства экстрактов левзеи в значительной мере зависят от способов их получения. Результаты их изысканий могут послужить основой для создания недорогих отечественных лекарств для снижения рецидивов хронического герпеса и лечения/профилактики COVID-19.

Уточнения

Левзе́я сафлорови́дная или Рапо́нтикум сафлоровидный, или Большеголо́вник сафлоровидный, или Стемака́нта сафлоровидная, или Мара́лий ко́рень (лат. Rhapónticum carthamoídes) — многолетнее травянистое растение; вид рода Рапонтикум семейства Астровые. Произрастает в горах Алтая, в Западной и Восточной Сибири, в Средней Азии. Используется как медоносное и лекарственное растение, на силос, сенаж, травяная мука.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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