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Исследование показало, что совы подвержены диабету второго типа на 46% больше, чем жаворонки

Учёные подтвердили: поздний сон увеличивает риск диабета на 46%
1:37
Наука

Голландские учёные провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди с вечерним хронотипом, или так называемые "совы", имеют значительно более высокий риск развития диабета второго типа по сравнению с "жаворонками".

Учёные подтвердили: поздний сон увеличивает риск диабета на 46%
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Исследование охватило более пяти тысяч человек, у которых измеряли различные параметры тела, такие как окружность талии, уровень жира и индекс массы тела. Согласно результатам, показатели у "сов" оказались значительно выше, чем у "жаворонков", что указывает на их склонность к накоплению лишнего веса и связанным с этим рискам для здоровья.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что у людей, ложащихся спать поздно, вероятность развития диабета второго типа выше на 46%. Ученые полагают, что это может быть связано с нарушением биоритмов, которые влияют на обмен веществ и работу гормональной системы. Однако, как отмечают исследователи, для разработки точных рекомендаций по профилактике диабета у "сов" требуется больше данных. В частности, возможно, что коррекция режима сна и питания поможет уменьшить риск развития заболевания.

На данном этапе специалисты рекомендуют "совам" следить за своим рационом и образом жизни, уделяя особое внимание режиму сна. Установление здорового графика сна и сбалансированного питания может оказаться важным шагом на пути к снижению риска развития диабета, однако точные рекомендации пока требуют дополнительных исследований, сообщает "Ридус".

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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