Московская погода в этом сентябре побила вековые рекорды

Такого тёплого сентября не было 115 лет, сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Он рассказал, когда ещё сентябрьские дни в Московском регионе были настолько же тёплыми.
"Так, 13 сентября 1909 года температура воздуха находилась на уровне 27 °C, а 15 сентября 1903 года воздух в Московской области прогрелся до 30 °C", — уточнил собеседник издания.
Отличилось и нынешнее столетие. "В XXI веке и не далее, чем 20 сентября 2023 года, температура воздуха в Московской области достигала 24 °C, а в период с 24 по 28 сентября 2015 года и того больше — от 26 до 28 °C", — заключил Ильин.
Тем временем Санкт-Петербург суточный рекорд уже обновил, а в Москве ждут показаний максимальных термометров — к вечеру 13 сентября станет ясно, превзошло ли оно показания 115-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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