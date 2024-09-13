Московская погода в этом сентябре побила вековые рекорды

Такого тёплого сентября не было 115 лет, признал синоптик Александр Ильин

Такого тёплого сентября не было 115 лет, сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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Он рассказал, когда ещё сентябрьские дни в Московском регионе были настолько же тёплыми.

"Так, 13 сентября 1909 года температура воздуха находилась на уровне 27 °C, а 15 сентября 1903 года воздух в Московской области прогрелся до 30 °C", — уточнил собеседник издания.

Отличилось и нынешнее столетие. "В XXI веке и не далее, чем 20 сентября 2023 года, температура воздуха в Московской области достигала 24 °C, а в период с 24 по 28 сентября 2015 года и того больше — от 26 до 28 °C", — заключил Ильин.

Тем временем Санкт-Петербург суточный рекорд уже обновил, а в Москве ждут показаний максимальных термометров — к вечеру 13 сентября станет ясно, превзошло ли оно показания 115-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.