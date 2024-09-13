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Магнитная буря уровня G3 накрыла Землю полярными сияниями

Полярные сияния опускались до 52° северной широты, сообщил синоптик Леус
0:50
Наука

Магнитосферу Земли продолжит штормить, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём telegram-канале в пятницу утром.

Полярные сияния опускались до 52° северной широты, сообщил синоптик Леус
Фото: Медуза — LIVE is licensed under public domain

Магнитная буря началась раньше, чем прогнозировалось — ещё до полудня, к вечеру достигла пика G3, ночью продолжалась на умеренном уровне G2-G1, уточнил он.

"В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52° северной широты, в Воронежскую область", — сообщил синоптик.

По обновлённым прогнозам, геомагнитное поле останется слабо возмущённым до воскресенья.

Соцсети тем временем заполнили живописные фото полярных сияний в разных регионах России.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
 

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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