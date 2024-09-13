Магнитная буря уровня G3 накрыла Землю полярными сияниями

Магнитосферу Земли продолжит штормить, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём telegram-канале в пятницу утром.
Магнитная буря началась раньше, чем прогнозировалось — ещё до полудня, к вечеру достигла пика G3, ночью продолжалась на умеренном уровне G2-G1, уточнил он.
"В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52° северной широты, в Воронежскую область", — сообщил синоптик.
По обновлённым прогнозам, геомагнитное поле останется слабо возмущённым до воскресенья.
Соцсети тем временем заполнили живописные фото полярных сияний в разных регионах России.
Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
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