Российские учёные разработали инновационную "умную" одежду для мониторинга здоровья космонавтов во время подготовки к полётам

Российские учёные разработали умную одежду для контроля здоровья космонавтов

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые создали инновационную "умную" одежду для космонавтов, которая будет следить за их здоровьем и предотвращать физические ухудшения во время подготовки к полетам. Разработка была представлена в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) и получила название Miobody. Основная задача этой технологии — мониторинг и анализ физического состояния космонавтов, в частности уровня усталости и функционирования мышц, что значительно повышает эффективность тренировок и реабилитации после полетов.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Одежда оснащена различными датчиками, включая системы для измерения активности мышц с помощью электромиографии и контроля за уровнем усталости. Один из ключевых элементов — компрессионные механизмы, которые предотвращают мышечную атрофию, что особенно важно в условиях невесомости, где мышцы подвергаются большим нагрузкам и ослаблению. Ожидается, что новая технология станет важной частью подготовки космонавтов к будущим миссиям в космос.

Проект был разработан в Центре компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе Самарского государственного медицинского университета. В ближайший год планируется начало испытаний этой технологии с участием российских космонавтов, а в течение трех лет — её применение на орбите. Специалисты уверены, что Miobody поможет значительно улучшить тренировки и снизить риски, связанные с длительным пребыванием в космосе.

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

