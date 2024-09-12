Китайские учёные выделили российским коллегам 1,5 г лунного грунта из 1731 г, привезённых на Землю

Российская национальная коллекция лунного вещества пополнилась в порядке обмена 1,5 граммами реголита, привезённого "Чанъэ-5". Об этом в среду сообщили в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, где хранится коллекция.
В 2020 году китайская лунная станция "Чанъэ-5" доставила 1,731 кг реголита из района молодого базальтового вулканизма в Океане Бурь, что вызвало закономерный интерес в мировом научном сообществе.
За прошедшие годы образцы тщательно изучались всеми доступными методами в ведущих лабораториях Китая и других стран, небольшое количество получил и ГЕОХИ.
В составе проб, как установило исследование, преобладают молодые морские базальты (~2,0 млрд лет) и продукты их ударного преобразования. Есть, однако, и неожиданные находки.
Подробности раскроет кандидат геолого-минералогических наук Светлана Демидова на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам геохимии и Комитета по метеоритам РАН 25 сентября, пообещали в институте.
Реголи́т (от др.-греч. ῥῆγος — «одеяло» и др.-греч. λίθος — «камень») — остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте.
В настоящее время этим термином чаще всего называют поверхностный слой сыпучего лунного грунта.
«Чанъэ-5» (кит. трад. 嫦娥五號, упр. 嫦娥五号, пиньинь Cháng’é wǔhào, палл. Чанъэ у-хао) — китайская автоматическая межпланетная станция (АМС), запущенная в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны.
23 ноября 2020 года аппарат был запущен, 1 декабря успешно прилунился и начал сбор образцов с поверхности Луны, а 16 декабря эти образцы были успешно доставлены на Землю.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.