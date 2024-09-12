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Китайские учёные выделили российским коллегам 1,5 г лунного грунта из 1731 г, привезённых на Землю

РАН получила 1,5 грамма привезённого китайским зондом "Чанъэ-5" реголита
1:17
Наука

Российская национальная коллекция лунного вещества пополнилась в порядке обмена 1,5 граммами реголита, привезённого "Чанъэ-5". Об этом в среду сообщили в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, где хранится коллекция.

РАН получила 1,5 грамма привезённого китайским зондом "Чанъэ-5" реголита
Фото: NASA is licensed under public domain

В 2020 году китайская лунная станция "Чанъэ-5" доставила 1,731 кг реголита из района молодого базальтового вулканизма в Океане Бурь, что вызвало закономерный интерес в мировом научном сообществе.

За прошедшие годы образцы тщательно изучались всеми доступными методами в ведущих лабораториях Китая и других стран, небольшое количество получил и ГЕОХИ.

В составе проб, как установило исследование, преобладают молодые морские базальты (~2,0 млрд лет) и продукты их ударного преобразования. Есть, однако, и неожиданные находки.

Подробности раскроет кандидат геолого-минералогических наук Светлана Демидова на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам геохимии и Комитета по метеоритам РАН 25 сентября, пообещали в институте.

Уточнения

Реголи́т (от др.-греч. ῥῆγος — «одеяло» и др.-греч. λίθος — «камень») — остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте.
В настоящее время этим термином чаще всего называют поверхностный слой сыпучего лунного грунта.

«Чанъэ-5» (кит. трад. 嫦娥五號, упр. 嫦娥五号, пиньинь Cháng’é wǔhào, палл. Чанъэ у-хао) — китайская автоматическая межпланетная станция (АМС), запущенная в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны.
23 ноября 2020 года аппарат был запущен, 1 декабря успешно прилунился и начал сбор образцов с поверхности Луны, а 16 декабря эти образцы были успешно доставлены на Землю.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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