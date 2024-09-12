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Прогноз космической погоды шокирует: облако раскалённой плазмы на всех парах несётся к Земле

В ИКИ предупредили о магнитной буре в ночь на 13 сентября
1:29
Наука

Землю накроет лобовой удар облака плазмы, выброшеннего Солнцем, с вероятностью 99,9%, предупредили в среду в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В ИКИ предупредили о магнитной буре в ночь на 13 сентября
Фото: NASA is licensed under public domain

Ранее там давали схожий пугающий прогноз, но тот выброс солнечного вещества пролетел мимо нашей бренной планеты в нескольких миллионах километров от неё. Астрофизики признали ошибку, объяснив, что они неправильно оценили размер сгустка плазмы.

"На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара", — подчёркивается в сообщении.

По текущим расчётам возмущения геомагнитного поля начнутся около 22 часов по московскому времени 12 сентября, а пика они достигнут в 3-4 часа ночи, когда до планеты дойдёт плотное ядро облака. В этот момент с вероятностью 70% прогнозируется умеренная магнитная буря с уровнем G1-G2 по пятибалльной шкале, остаётся 15% шансов на превышение планки G3.

Учёные приглашают всех полюбоваться полярными сияниями, которые возможны в средних широтах, если выброс накроет Землю пораньше — с 19 до 22 часов по Москве.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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