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Один неандерталец из Франции "помог" переписать генетическую карту

Неизвестная ветвь неандертальцев найдена в пещерах Франции
1:34
Наука

Археологи обнаружили скелет неандертальца, названного "Торином", в пещерной системе Грот Мандрэн, расположенной в долине Роны (Франция), сообщает Arkeonews.

Неизвестная ветвь неандертальцев найдена в пещерах Франции
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Находка открыла ученым неизвестную до этого линию неандертальцев, отделившуюся от остальных около 100 тысяч лет назад. Первые останки Торина были найдены в 2015 году, однако полное раскопки и исследования его останков продолжаются. Его примерный возраст был установлен на уровне 40-45 тысяч лет назад, что относит его к "поздним неандертальцам".

Однако анализ его ДНК показал удивительные результаты — геном Торина оказался гораздо старше и схож с древними неандертальцами, жившими более 100 тысяч лет назад. Это поставило ученых перед загадкой: как неандерталец, живший в относительно недавний период, мог обладать таким древним геномом? Для разрешения этой дилеммы исследователи изучили изотопы в его костях и зубах, что подтвердило его жизнь в холодном климате, характерном для поздних неандертальцев.

Исследования показали, что Торин был частью изолированной группы, которая, вероятно, мигрировала из Гибралтара на территорию современной Франции. Эта изоляция могла сыграть ключевую роль в вымирании неандертальцев, так как ограниченная генетическая вариативность и слабая социальная интеграция не позволили им адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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