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Урожайность вырастет на 50%: в России создали новый стимулятор роста

Учёные нашли секрет рекордных урожаев: создан эффективный стимулятор
1:29
Наука

Учёные Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали новый экологичный стимулятор роста растений, который увеличивает урожайность на 50% и более.

Учёные нашли секрет рекордных урожаев: создан эффективный стимулятор
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Средство эффективно как для тепличных хозяйств, так и для открытого грунта, ускоряя прорастание семян и укрепляя корневую систему. Например, семена овса проросли в два раза быстрее по сравнению с аналогами. Разработка также демонстрирует высокую эффективность для различных сельскохозяйственных культур, таких как зерновые, овощные и декоративные растения.

Испытания показали значительное улучшение урожайности яровой пшеницы, увеличение массы зерна, а также устойчивость растений к полеганию. Препарат характеризуется низкой стоимостью и малой токсичностью, что делает его доступным и безопасным для широкого применения. Проект был поддержан Центром трансфера технологий ЯГТУ и Фондом Сколково, а коммерциализацию продукта возглавит стартап, созданный учёными и предпринимателями, сообщает РИА Новости.

Команда разработчиков является частью экосистемы IGTech, объединяющей научных лидеров и бизнесменов для создания инновационных DeepTech проектов. Продукт разрабатывается с использованием отечественного сырья, что позволит выдерживать конкуренцию на мировом рынке и способствовать продовольственной безопасности страны.

Уточнения

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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