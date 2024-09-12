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Исследования китов раскрыли секрет их гигантских размеров

Учёные выяснили, как киты развили гигантские размеры
1:05
Наука

Недавние исследования показали, что усатые киты, такие как синий кит и финвал, достигли гигантских размеров благодаря уникальной генетике, которая укрепила их иммунную систему и позволила быстрее размножаться, избегая раковых заболеваний.

Учёные выяснили, как киты развили гигантские размеры
Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Этот феномен, известный как "парадокс Петоса", вызвал у ученых интерес к изучению геномов этих китов.

Эволюция усатых китов началась с их наземных предков, похожих на бегемотов, которые постепенно адаптировались к жизни в океане. Полосатики, такие как горбатый кит и сейвал, стали доминировать в морях благодаря своим уникальным чертам: горловые канавки и пластины усов позволяют им поглощать огромное количество криля и планктона, делая их одними из самых эффективных охотников в океане.

Несмотря на сложные процессы гибридизации и коммерческую охоту, современная генетика помогает лучше понять эволюцию полосатиков, что дает надежду на восстановление их популяций.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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