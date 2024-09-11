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Найден способ предсказать внезапную детскую смерть по анализу крови

Учёные подтвердили связь метаболических нарушений с СВДС у детей
1:33
Наука

Исследователи и медики активно работают над изучением синдрома внезапной детской смерти (СВДС), который ежегодно становится причиной гибели младенцев в течение их первого года жизни.

Учёные подтвердили связь метаболических нарушений с СВДС у детей
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Этот синдром долгое время оставался необъяснимым, поскольку смерть наступала без видимых причин. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, открыло новый путь к выявлению рисков СВДС через анализ крови.

В исследовании было установлено, что у детей с высоким риском развития СВДС обнаружены специфические метаболиты, которые могут сигнализировать о возможных нарушениях в организме. Эти метаболиты связаны с окислительными и обменными процессами, которые, как оказалось, могут привести к внезапной смерти. Среди ключевых маркеров специалисты выделили уровень свободного карнитина и аланина, которые играют важную роль в метаболизме.

На основании этих данных учёные считают, что в будущем будет возможно диагностировать риски развития СВДС и принимать меры для предотвращения трагедий. Кроме того, выявлено, что на развитие синдрома может влиять не только метаболизм ребенка, но и наследственные патологии, такие как врожденные нарушения обмена веществ, которые насчитывают до 43 разновидностей. Открытие этих факторов может стать важным шагом в борьбе с внезапной смертью младенцев и спасением их жизней.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Синдро́м внеза́пной де́тской сме́рти СВДС (лат. mors subita infantum, англ. sudden infant death syndrome, SIDS) — внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.
Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне.
Впервые термин «СВДС» введён в 1968 году. Исследование проблемы ведётся с 1950-х годов, со второй половины 1980-х годов изучение СВДС интенсифицировалось.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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